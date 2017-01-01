Классическая русская стратегия: МИД Британии о заявлениях РФ по Скрипалю

Джонсон также добавил, что отговорки российской стороны становятся все более абсурдными.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что отрицание России к причастности в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля является “классической русской стратегией“.

Об этом он сказал журналистам в Брюсселе перед заседанием глав внешнеполитических ведомств ЕС, передает Reuters.

Джонсон также добавил, что отговорки российской стороны становятся все более абсурдными.

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“То они говорят, что никогда не производили Новичок, то говорят, что они его производили, новые запасы его были уничтожены. Потом говорят, что они его производили и все запасы были уничтожены, но кое-что было вывезено в Швецию, Чехию, Словакию, США или даже Великобританию“, - заявил он.

Выступая на заседании Джонсон отметил, что среди присутствующих за столом стран едва ли найдется хотя бы одна, которая не пострадала от “враждебных и разрушительных действий России“.

Напомним, 18 марта Владимир Путин заявил в ходе выступления в своем предвыборном штабе, что РФ не причастна к отравлению Скрипаля, так как не имеет подобных отравляющих средств. Ранее,

Ранее, Борис Джонсон заявил, что в течение последнего десятилетия Россия тайно работала над созданием смертоносного нервно-паралитического вещества Новичок.