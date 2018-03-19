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На фасаде МИД Британии появилось фото Путина

Комментариев: 1
На фасаде здания Министерства иностранных дел Великобритании появилась световая проекция с президентом России. Фото сопровождается надписью.
На здании МИД Британии появилось изображение Путина
На здании МИД Британии появилось изображение Путина
Скриншот из видео

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На фасаде здания МИД Великобритании в Лондоне появилась световая проекция, изображающая президента России Владимира Путина. Об этом в понедельник, 19 марта, сообщает RT.

Отмечается, что снимок Путина сопровождается надписью Miss Me? (Скучаете по мне?). 

На фасаде МИД Британии появилось фото Путина
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Ранее проекция с изображением президента Владимира Путина появилась на здании отеля Trump SoHo в Нью-Йорке.

Напомним, по данным ЦИК России, после обработки 99% протоколов участковых избиркомов Владимир Путин набирает 76,65% голосов на выборах президента РФ.

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Теги: Россия, Британия, Путин, видео, МИД, Великобритания, Путин
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Комментариев (1)
Dnepr_Dnepr    19.03.2018, 15:10
Оценка:  +3
Dnepr_Dnepr
Это отсылка к телесериалу Шерлок? Там тоже самое делал Мориарти)))
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