На фасаде МИД Британии появилось фото Путина
На фасаде здания Министерства иностранных дел Великобритании появилась световая проекция с президентом России. Фото сопровождается надписью.
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На фасаде здания МИД Великобритании в Лондоне появилась световая проекция, изображающая президента России Владимира Путина. Об этом в понедельник, 19 марта, сообщает RT.
Отмечается, что снимок Путина сопровождается надписью Miss Me? (Скучаете по мне?).
На фасаде МИД Британии появилось фото Путина
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Ранее проекция с изображением президента Владимира Путина появилась на здании отеля Trump SoHo в Нью-Йорке.
Напомним, по данным ЦИК России, после обработки 99% протоколов участковых избиркомов Владимир Путин набирает 76,65% голосов на выборах президента РФ.
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