На фасаде здания Министерства иностранных дел Великобритании появилась световая проекция с президентом России. Фото сопровождается надписью.

На здании МИД Британии появилось изображение Путина Скриншот из видео

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На фасаде здания МИД Великобритании в Лондоне появилась световая проекция, изображающая президента России Владимира Путина. Об этом в понедельник, 19 марта, сообщает RT.

Отмечается, что снимок Путина сопровождается надписью Miss Me? (Скучаете по мне?).

На фасаде МИД Британии появилось фото Путина 0:00 / 00:33

Ранее проекция с изображением президента Владимира Путина появилась на здании отеля Trump SoHo в Нью-Йорке.

Напомним, по данным ЦИК России, после обработки 99% протоколов участковых избиркомов Владимир Путин набирает 76,65% голосов на выборах президента РФ.