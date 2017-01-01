Задержанные в Саудовской Аравии принцы вернули более 100 млрд долларов

Министр обороны Саудовской Аравии сообщил, что, взяв под стражу 11 принцев, власти хотели послать четкий сигнал участникам коррупционных махинаций.

Одиннадцать саудовских принцев, задержанных по обвинению в неуплате коммунальных услуг, вернули в казну свыше 100 млрд долларов. Об этом наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил в интервью создателям общественно-политического телешоу "60 минут", выдержки из которого канал CBS разместил на своем сайте.

"Сумма превышает 100 млрд долларов, однако реальной целью были не эти или какие-либо другие средства. Она заключалась не в том, чтобы получить деньги, а в том, чтобы наказать коррупционеров и послать четкий сигнал о том, что все, кто вовлечен в подобные сделки, предстанут перед законом", - пояснил Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

При этом принц добавил, что ежегодный объем расхищаемых средств составлял от пяти до десяти процентов правительственных трат, то есть около 10-20 млрд долларов (8-16 млрд евро).

Напомним, 30 января всех задержанных принцев, бывших министров и предпринимателей, которых удерживали в отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде, отпустили. Последними отель покинули принц Аль-Валид бен Таляль, владелец медиахолдинга MBC Аль-Валид аль-Ибрагим, а также глава строительного холдинга Saudi Binladin Group Бакр бен Ладен.

Источник: Русская служба DW

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