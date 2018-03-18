"План побега" для Путина: мировые СМИ о выборах президента РФ

Ведущие мировые СМИ в понедельник пишут о результатах президентских выборов в России.

США: россияне “доверяют“ Путину

Американские СМИ отмечают, что, несмотря на некоторые сообщения о фальсификации выборов, убедительную победу Путина нельзя ставить под сомнение.

New York Times пишет, что власти не нужно было прибегать к большой кампании фальсификации за “настоящую популярность“ Путина среди большинства избирателей.

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Единственное, чего Кремлю не удалось достичь - увеличить явку по сравнению с предыдущими выборами 2012 года.

Впрочем, российский аналитик Алексей Макаркин назвал явку довольно высокой, ведь вопросов относительно победителя ни у кого не было.

“Это мандат на проведение любой политики. Общество доверяет Путину и верит, что он может справиться с любыми внутренними и внешними проблемами“, - говорит Макаркин.

Chicago Tribune пишет, что главной амбицией Путина на внешней арене в следующие шесть лет будет “еще большее утверждение российской силы за рубежом“.

В частности, Кремль не собирается снижать свое влияние в Сирии, а также рассматривает возможность примирения на Корейском полуострове как “экономическую возможность“.

Что касается внутренних дел, то главными задачами станут назначение преемника или поиск возможности пойти на следующий срок, диверсификация зависимой экономики от газа и нефти и повышение социальных стандартов.

Великобритания: “план побега“ для Путина

Independent призывает не обсуждать, насколько честными были российские выборы, а вернуться к реальности, в которой Путин остался президентом.

“Россия, которую будет ковать президент Путин следующие несколько лет, будет более современной версией авторитаризма, а не простой копией или возрождением конкретной модели из прошлого России“, - считает издание.

По мнению Guardian, первое, о чем должен задуматься Путин после своего очередного переизбрания, это “план побега“.

По мнению журналиста Константина Гаазе из московского Карнеги Центра, поскольку политика Кремля превратилась в “кровавый спорт“, российскому лидеру нужно подумать о “передаче власти, которая бы гарантировала безопасность ему и достаточно большому количеству людей из его окружения“.

“Думаю, для него было бы проще просто остаться пожизненным президентом“, - говорит Гаазе.

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В то же время Times считает, что “битва за преемника“ Путина уже началась.

“Уже существуют трещины в политической элите, поскольку соперничающие кланы борются за превосходство“, - пишет издание, называя среди претендентов премьера Дмитрия Медведева, спикера парламента Володина и представителя молодой бизнес-элиты Сергея Иванова-младшего.

Польша: “в лучших советских традициях“

Польские СМИ сравнивают российские выборы с аналогичными событиями в СССР.

Gazeta Wyborcza считает, что российские выборы состоялись “в лучших традициях советских избирательных фестивалей“.

“Да, он не был единственным кандидатом, но у него не было соперников. Все его оппоненты в выборах были одобрены Кремлем или фаворитом [Путиным] лично“, - пишет издание.

В комментарии для Rzeczpospolita бывший польский министр внутренних дел Бартломей Сенкевич говорит, что победа Путина приведет к “дальнейшей конфронтации с Западом“.

“Россия исчерпала средства для развития, и это означает, что сейчас она будет полагаться только на силу и экспансию“, - считает Сенкевич.

Франция: “реванш“

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Французские СМИ отмечают, что очередное переизбрание Путина произошло в атмосфере ухудшение отношений с Европой и США.

Les Echos пишет, что Путина “переизбрали в климате холодной войны“.

“Владимир Путин выиграл ставку, которую было невозможно проиграть - переизбрание на фоне полномасштабного кризиса с Западом“, - пишет издание.

Le Figaro считает победу Путина “реваншем“ за обвинения России в попытке убийства бывшего шпиона в Великобритании.

“Через три дня после того, как министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал Путина заказчиком отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, авторитарный российский лидер может похвастаться тем, что взял реванш дома“, - пишет издание.

Германия: “прямой конфликт с Западом“

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Немецкие СМИ предупреждают, что после переизбрания Путин будет пытаться углубить конфронтацию с Западом, а также сомневаются в том, что он изменит политику несмотря на весь ущерб, который наносят российской экономике международные санкции.

По мнению Frankfurter Allgemeine, ради удовлетворения своих избирателей Путину уже мало аннексии Крыма, военного конфликта на Донбассе и активной роли в сирийском конфликте.

Поэтому, считает газета, “прямой конфликт с Западом“ может стать “более сильной дозой националистической интоксикации“ общества. “Вопрос в том, насколько далеко готов зайти Путин“, - пишет издание.

Sueddeutsche Zeitung считает, что после переизбрания Путин оказался “в цугцванге“ (положение в шахматах, когда любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции. - Ред.) из-за проблем российской экономики, которая за последние четыре года существенно ухудшилась.

“Впрочем, определяющим будет то, решат ли Путин и его правительство поддерживать собственное общество в долгосрочной перспективе или скорее предпочтут контроль над ним. К сожалению, сейчас все говорит в пользу последнего варианта“, - пишет издание.

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Разделяет такое мнение и Handelsblatt. Издание считает, что “современная Россия Путина недалеко ушла от Советского Союза“.

“Нацеленная в прошлое повестка дня Путина дает мало надежды на обновление его политики во время четвертого срока. Если оборонный сектор станет двигателем модернизации России, то мы недалеко от Советского союза, в котором большинство бюджетных средств всегда уходило на развитие нового оружия, в то время как во всех гражданских отраслях доминировал дефицит“, - предполагает газета.

Испания: “бренд Путина“

Испанская пресса не высказывает никакого удивления переизбранием Путина.

“Путин без соперника и преемника гарантирует себе следующие шесть лет в Кремле“, - пишет АВС.

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El Mundo назвала российского лидера “коктейлем мультивекторной современности и советской ностальгии“, отметив, что “бренд Путина предлагает демократию без риска, но без перемен“.

Издание призвало российского лидера “прекратить быть альтернативой хаосу и искать себе преемника без беспорядков“, чтобы позволило бы “его наследию занять почетное место“.

Беларусь: “посягательство“ на целостность

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Белорусские оппозиционные СМИ предупреждают, что страна должна готовиться к шести годам меняющихся отношений с Кремлем.

Эксперт Артем Шрайбман призывает официальный Минск не расслабляться.

“В следующие шесть лет Минску лучше избегать двух вещей: длительных конфликтов с Кремлем и появления идеи, что суверенитет Беларуси - это формальность, за которую никто не будет бороться“, - говорит Шрайбман.

Политолог Павел Усов не исключил “посягательства“ на целостность Беларуси, несмотря на “быстрое ухудшение отношений между Россией и Западом“.

“Похоже на то, что мы наблюдаем настоящее посягательство на суверенитет Беларуси, потому что есть индикаторы, что политика Москвы изменится, и все нацелено на повышение градуса враждебности в отношениях практически со всем миром“, - говорит эксперт.

Обзор подготовила Служба мониторинга ВВС