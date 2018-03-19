Даешь рекорд! Итоги выборов Путина

Президентские выборы в России не принесли непредсказуемого результата, Путин установил абсолютный рекорд для голосований в РФ, нарушения, как обычно, предпочли не заметить.

Владимир Путин в четвертый раз избран президентом России, причем с абсолютным рекордом в истории российских голосований.

Путин не снимался в предвыборных роликах, не участвовал в дебатах, но государственная машина работала на повышение явки, и как следствие – рейтинга президента.

Корреспондент.net подводит итоги российских выборов.

Новые рекорды

По последним данным, Путин получил на выборах президента более 56 миллионов голосов. Это максимальное число голосов, которые когда-либо были отданы за кандидата в президенты России. Предыдущий рекорд принадлежал Дмитрию Медведеву, он в 2008 году получил более 52 миллионов голосов.

На выборы в Госдуму в 2016-м пришли только 52,7 миллиона избирателей — почти на четыре миллиона меньше, чем проголосовали 18 марта за одного Путина.

Явка на президентских выборах, за повышение которой активно боролись власти, немного не дотянула до рекордной и составила почти 67,5%. Самыми популярными (69,8%) остаются президентские выборы 2008 года, на которых победил Медведев.

Рекордные показатели поддержки Путина, как обычно, зафиксированы в республиках Северного Кавказа. Лидер — Кабардино-Балкария, где при явке в почти 92% за Путина проголосовали 93%. Чечня - явка и голоса за Путина — около 91,5%, Дагестан - явка — 87,5%, голосов за Путина — 90,7%.

Больше 90% Путин набрал еще в Тыве, Крыму и Севастополи.

Нарушения

Видео с вбросами бюллетеней в урны на российских избирательных участках обсуждают уже во всем мире. Особо отметились в этом плане Подмосковье, Дагестан, Чечня и Кемерово.

На некоторых участках голосами за Путина считали даже бюллетени с отметками за других кандидатов.

В регионах снова обнаружены странности в математических закономерностях при распределении голосов. Есть сразу несколько регионов, где на многих участках явка была ровно 70% с такими же значениями голосов за Путина.

Был и массовый подвоз избирателей на участки, и принуждения к голосованию, и требования отчитываться за участие в голосовании.

Карачаево-Черкесия, сельское поселение Кумышское, УИК 144. Мужики стоят на шухере и закрывают вид от камер, естественно вбрасывают бюллетени... pic.twitter.com/12Sci0kLK3 — Press Focus (@Press_Focusnik) 18 марта 2018 г.

Нападения на наблюдателей, и не допуск их на участки для голосования – тоже традиционное нарушение.

“Все это немного напоминало ярмарку: из динамиков звучали советские шлягеры, перед московскими избирательными участками дети играли в хоккей, им дарили воздушные шары в цветах национального флага, а взрослые могли купить здесь же по сниженной цене колабасу и овощи. В знак благодарности за участие в голосовании раздавались значки „Я выбрал президента". Еще в советское время выборы превращали в народный праздник, однако на этих выборах государственная власть особо постаралась”, — описывает обстановку на российских выборах немецкий Der Spiegel.

“У россиян не было настоящих выборов, голосование не было ни честным, ни свободным. Результат был известен заранее. Российские граждане были не актерами, а лишь статистами в инсценировке. Настало время назвать вещи в России своими именами”, - пишет Der Tagesspiegel.

Вопрос Крыма

Украина считает незаконным проведения голосования в оккупированном Крыму.

"Говоря известным российским фразеологизмом, это - "филькина грамота", - сказал президент Украины Петр Порошенко.

Он подчеркнул, что Украина усилит свои действия, в том числе в международных организациях и судах, для прекращения грубого нарушения оккупационными властями прав человека в Крыму.

"Мы должны проработать перечень лиц, которые планировали, способствовали, организовывали, агитировали или участвовали в дерзком избирательном процессе в Крыму, и представить его для укрепления санкций против оккупационной российской власти", - сказал президент.

Порошенко призвал международных партнеров усилить санкционноне давление на Кремль.

"И не только за агрессию против Украины, но и за гибридную войну против всего европейского и евроатлантического сообщества, за политические убийства за рубежом, за подавление демократии в самой России", - отметил он.

Порошенко поблагодарил международных партеров Украины за "четкую и бескомпромиссную позицию", озвученную накануне незаконных выборов о том, что их результаты не будут признаны.

По словам Порошенко, на жителей Крыма осуществлялся огромное давление, чтобы они участвовали в незаконном голосовании.

"Им угрожали, заставляли, зазывали на так называемые участки подарками", - сообщил он.

Президент подчеркнул, что ни "зафиксированная" явка, ни нарисованный результат не соответствуют реальной активности жителей полуострова. Обнародованные официальные данные являются ничем иным, как фальсификацией, которую Кремль теперь будет использовать в гибридной информационной войне.

Но от непризнания мировым сообществом выборов в Крыму толку мало – в целом выборы президента России всеми признаны.

Выборы в Украине

В МИД РФ заявили о полном срыве голосования в украинских городах.

По данным ЦИК России, на консульском учете в Украине состоят около 72 тысячи граждан России. Но смогли проголосовать только сотрудники консульских и посольских учреждений. У российских дипломатических учреждений в Украине активисты правого толка организовали пикеты, дежурили там и правоохранители.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова не установила нарушений избирательных прав граждан России из-за недопуска их к дипломатическим представительствам на территории Украины для голосования на выборах президента России.

"Граждане РФ не обращались по поводу нарушений их избирательных прав к региональным представителям или в центральный офис Уполномоченного", – сообщили в пресс-службе омбудсмена.