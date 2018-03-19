ЕС ввел санкции против четырех сирийцев по подозрению в химатаках

Трое сирийских ученых и один высокопоставленный военный внесены в список санкций Евросоюза по подозрению в разработке и использовании химического оружия против гражданского населения в Сирии.

Совет Европы в понедельник, 19 марта, внес в список санкций трех ученых и высокопоставленного военного по подозрению в разработке и использовании химического оружия против гражданского населения в Сирии. Об этом говорится в постановлении на сайте организации.

В частности, речь идет о начальнике управления безопасности Сирии, бригадном генерале Юсуфе Аджибе, директоре Института прикладных наук и технологий Сирии, доктора Махере Сулеймане и его заместителе, докторе Саламе Томе, а также ученом Зухаире Фадлуне.

Отмечено, что сирийский институт, который в Евросоюзе считают ответственным за разработку и производство химического оружия, находится под санкциями ЕС с 2011 года.

В целом европейские ограничения сейчас действуют против 261 сирийца - им запрещено посещать Евросоюз, их активы в Европе заморожены. Также санкции действуют в отношении 67 сирийских организаций.

Ранее сообщалось, что в Госдепартаменте США возложили на Россию часть ответственности за использование химического оружия в Сирии. Позже Вашингтон требовал от РФ остановить химические атаки в Сирии.

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