ОБСЕ о выборах в России: Ограничены основные свободы

В России ограничивалась свобода слова и выражения воли. А действующий президент получил самое большое количество эфирного времени.

Выборы президента России проходили организовано и упорядочено, а Центральная избирательная комиссия работала открыто и эффективно. При этом были ограничены основные свободы.

Об этом сказал координатор специальной краткосрочной миссии ОБСЕ в России Михаэль Георг Линк, сообщает Интерфакс в понедельник, 19 марта.

Линк отметил, что "оставались ограничения основных свобод – свободы слова и выражения воли". "Действующий президент получил самое большое количество эфирного времени", – добавил он на пресс-конференции.

"Отмечено продолжающееся давление, однако ЦИК управлял выборами открыто и эффективно, – заявил Линк. – В целом процессу обработки жалоб в ходе президентских выборов не хватало прозрачности".

Координатор миссии добавил, что, несмотря на снижение количества необходимых подписей для регистрации на участие в выборах, кандидатуры 17 человек были отклонены ЦИК.

"Шесть из них оспорили это, но это оказалось безуспешным. Такие ограничения противоречат международным стандартам", – сказал Линк, пояснив, что это ограничивает конкуренцию.

Кроме того, зарегистрированные кандидаты, по словам Линка, "выражали уверенность в победе действующего кандидата, поскольку на выборах отсутствует конкуренция".

"Ограничительные законодательные меры и нормативно-правовая база подрывают свободу СМИ и провоцируют самоцензуру", – добавил он.

Напомним, 18 марта в России состоялись президентские выборы. После обработки 99,75% бюллетеней нынешний глава государства Владимир Путин получает 76,67% голосов. В ЦИК сообщили, что его поддержали рекордные 54,4 млн граждан.

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