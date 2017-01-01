Германия отказалась вводить санкции против Шредера

Правительство Германии не видит оснований для штрафных мер в отношении бывшего канцлера Герхарда Шредера, который в сентябре 2017 года возглавил совет директоров Роснефти.

Власти Германии отказались вводить санкции против бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Об этом сообщил в понедельник, 19 марта, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

По его словам, правительство "не видит оснований" для введения штрафных мер против экс-канцлера.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин призвал Евросоюз к санкциям в отношении экс-канцлера ФРГ. Шредер является "важнейшим лоббистом Путина во всем мире", заявил министр. По его мнению, необходимо "проверить, как в подобной ситуации может действовать Евросоюз".

Напомним, после ухода с поста канцлера ФРГ в 2005 году Герхард Шредер стал главой комитета акционеров Nord Stream. Позднее политик возглавил и совет компании Nord Stream-2, а в сентябре 2017 года был избран председателем совета директоров Роснефти.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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