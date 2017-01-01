На выборах РФ в Британии Путин набрал меньше 52% голосов

На лондонском участке Владимир Путин получил 51,8% голосов, а в шотландском Эдинбурге - 53,1%. Это - самый низкий результат действующего президента России за рубежом, сообщили в ЦИК РФ.

На выборах президента России 18 марта в Великобритании глава РФ Владимир Путин набрал менее 52% голосов, что является самым низким его результатом за рубежом. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК России.

Отмечено, что в день голосования в Британии были открыты два избирательных участка - №8061 в посольстве России в Лондоне и №8063 в генконсульстве в шотландском Эдинбурге. На лондонском участке Путин получил 51,8% голосов, в Эдинбурге - 53,1%.

При этом в обоих случаях второе место заняла кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак: в целом по Великобритании она набрала 23,3% голосов (23,4% в Лондоне и 21,9% в Эдинбурге). В свою очередь кандидат от КПРФ Павел Грудинин набрал на британских участках ровно 9%.

По данным российской дипмиссии, в Лондоне всего проголосовало 3678 граждан РФ. По данным ЦИК, в посольстве в день голосования были выданы 3673 бюллетеня, еще 256 - в генконсульстве в Эдинбурге.

Ранее сообщалось, что на выборах президента в России после обработки 99% бюллетеней действующий глава РФ Владимир Путин набрал более 76% голосов, его поддержали 55,4 млн избирателей. В то же время Верховная Рада Украины на этой неделе намерена принять проект постановления о непризнании легитимности выборов президента России.

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