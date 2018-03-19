Путин о гонке вооружений: Никто не собирается разгонять

Россия уделит "необходимое внимание" дальнейшему укреплению обороноспособности.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений, но будет уделять необходимое внимание дальнейшему укреплению обороноспособности.

Об этом сообщает РИА Новости.

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“Разумеется, мы будем уделять и уделим необходимое внимание дальнейшему укреплению обороноспособности страны. Но сразу хочу вам сказать: никто не собирается разгонять какую-то гонку вооружений“, - подчеркнул Путин на встрече с кандидатами, участвовавшими в выборах президента.

Напомним, 2 марта Путин заявил, что началом гонки вооружений между Соединенными Штатами и Россией стал выход США из договора о противоракетной обороне (ПРО).

Позднее, в НАТО заявили, что угрозы Путина являются неприемлемыми и непродуктивными.