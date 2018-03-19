ЕС и Британия согласовали условия переходного периода после Brexit

Переходный период рассчитан на период с 29 марта 2019 по 31 декабря 2020 года и предназначен для смягчения последствий Brexit как для Британии, так и для ЕС.

Евросоюз и Великобритания достигли договоренности о переходном периоде после Brexit. Об этом сказал главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье на пресс-конференции с британским министром по вопросам Brexit Дэвидом Дэвисом в Брюсселе, собщает Европейская правда в понедельник, 19 марта.

Переходный период рассчитан на период с 29 марта 2019 по 31 декабря 2020 года и предназначен для смягчения последствий Brexit как для Британии, так и для ЕС.

В этот период Великобритания сможет пользоваться всеми правами страны-члена ЕС, оставаясь на едином рынке, но не сможет участвовать в процессе принятия решений в Евросоюзе.

Лондон также сможет вести переговоры и подписывать торговые соглашения во время переходного периода.

Премьер Британии Тереза Мэй и ее коллеги из стран ЕС могут подписать условия соглашения уже на саммите ЕС на этой неделе.

Ранее сообщалось, что глава Европейского совета Дональд Туск направил лидерам стран ЕС стратегию по будущим отношениям с Великобританией после Brexit.

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