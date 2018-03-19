Макрон обсудил с Путиным ситуацию в Украине

Лидер Франции призвал Россию к полному соблюдению Минских договоренностей. Кроме того он заявил о необходимости немедленного прекращения бомбардировок в Сирии.

Путин поговорил с Макроном об Украине EPA/UPG

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 19 марта, в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил ситуацию в Украине и в Сирии, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

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Макрон напомним Путину, что Франция твердо придерживается принципов суверенности и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.

Он также призвал Россию к эффективному и скорейшему исполнению минских соглашений.

“В связи с Сирией президент Республики поделился своей серьезной озабоченностью ситуацией в Африне и Восточной Гуте. Он призвал Россию сделать все, что в ее силах, чтобы прекратить вооруженную борьбу и потери среди мирного населения“, - говорится в коммюнике Елисейского дворца.

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Кроме того, президент Франции призвал российские власти пролить свет на обстоятельства, связанные нападением в Солсбери, а также вернуть контроль над программами по химическому оружию.

Как сообщалось, 16 марта на книжном салоне в Париже Макрон отказался подходить к россиянам. Ранее Макрон заявлял, что Минские договоренности зашли в тупик.