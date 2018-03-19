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Макрон обсудил с Путиным ситуацию в Украине

Комментариев: 2
Лидер Франции призвал Россию к полному соблюдению Минских договоренностей. Кроме того он заявил о необходимости немедленного прекращения бомбардировок в Сирии.
Путин поговорил с Макроном об Украине
Путин поговорил с Макроном об Украине
EPA/UPG

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 19 марта, в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил ситуацию в Украине и в Сирии, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

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Макрон напомним Путину, что Франция твердо придерживается принципов суверенности и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.

Он также призвал Россию к эффективному и скорейшему исполнению минских соглашений.

“В связи с Сирией президент Республики поделился своей серьезной озабоченностью ситуацией в Африне и Восточной Гуте. Он призвал Россию сделать все, что в ее силах, чтобы прекратить вооруженную борьбу и потери среди мирного населения“, - говорится в коммюнике Елисейского дворца.

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Кроме того, президент Франции призвал российские власти пролить свет на обстоятельства, связанные нападением в Солсбери, а также вернуть контроль над программами по химическому оружию.

Как сообщалось, 16 марта на книжном салоне в Париже Макрон отказался подходить к россиянам. Ранее Макрон заявлял, что Минские договоренности зашли в тупик.

 

 

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Теги: Россия, Украина, Путин, Франция, Сирия, Эммануэль Макрон, Сергей Скрипаль
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Комментариев (2)
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haarp    19.03.2018, 17:21
Оценка:  +1
haarp
меня так умиляет Запад, с одной стороны делают кучу плохих вещей для РФ и тут же созваниваются , встречаются ежемесячно.
Alexandr    19.03.2018, 17:50
Оценка:  -1
Alexandr
А РФ честная, справедливая, миролюбивая и т.п. ? Так Хапок?
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