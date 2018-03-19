Россия начала масштабные учения на границе с Украиной
Российская Федерация в понедельник, 19 марта, начала артиллерийские учения сразу в нескольких регионах, граничащих с Украиной, а также в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа РФ.
“Подразделения ракетных войск и артиллерии Южного военного округа (ЮВО) приступили к выполнению огневых задач в полевых условиях“, - сказано в сообщении.
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Боевая подготовка артиллеристов организована на 19 полигонах, расположенных в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Крыму и Чечне, а также в местах российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии.
В российском военном ведомстве сообщают, что в учениях задействованы порядка восьми тысяч военнослужащих и почти 1400 единиц военной техники.
Среди задействованной военной техники: современные системы залпового огня (РСЗО) Торнадо, Град и Ураган, самоходные артиллерийские установки Хоста, Мста-С и Акация, самоходные противотанковые ракетные комплексы Хризантема.
Военнослужащие также отрабатывают “комбинированный“ способ переброски к местам проведения учений – как в составе колонн, так и железнодорожным транспортом.
“Особенностью предстоящих учений станет максимальное привлечение к выполнению огневых задач комплексов беспилотных летательных аппаратов, а также средств артиллерийской разведки, таких как мобильные радиолокационные комплексы Зоопарк, Аистенок и других. В ходе выполнения боевых стрельб каждая артиллерийская войсковая часть израсходует более 1 тыс. боеприпасов различного типа и калибра“, - сообщает российское министерство.
Как сообщалось 8 марта, НАТО развернет масштабные учения у границ России.
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