Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Россия начала масштабные учения на границе с Украиной

Комментариев: 3
В учениях задействованы порядка восьми тысяч военнослужащих и почти 1400 единиц военной техники.
Россия начала масштабные учения на границе с Украиной
function.mil.ru

Российская Федерация в понедельник, 19 марта, начала артиллерийские учения сразу в нескольких регионах, граничащих с Украиной, а также в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа РФ.

“Подразделения ракетных войск и артиллерии Южного военного округа (ЮВО) приступили к выполнению огневых задач в полевых условиях“, - сказано в сообщении.

Читай также: Украина начнет производство крупнокалиберных снарядов

Боевая подготовка артиллеристов организована на 19 полигонах, расположенных в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Крыму и Чечне, а также в местах российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

В российском военном ведомстве сообщают, что в учениях задействованы порядка восьми тысяч военнослужащих и почти 1400 единиц военной техники.

Среди задействованной военной техники: современные системы залпового огня (РСЗО) Торнадо, Град и Ураган, самоходные артиллерийские установки Хоста, Мста-С и Акация, самоходные противотанковые ракетные комплексы Хризантема.

Военнослужащие также отрабатывают “комбинированный“ способ переброски к местам проведения учений – как в составе колонн, так и железнодорожным транспортом.

“Особенностью предстоящих учений станет максимальное привлечение к выполнению огневых задач комплексов беспилотных летательных аппаратов, а также средств артиллерийской разведки, таких как мобильные радиолокационные комплексы Зоопарк, Аистенок и других. В ходе выполнения боевых стрельб каждая артиллерийская войсковая часть израсходует более 1 тыс. боеприпасов различного типа и калибра“, - сообщает российское министерство.

Как сообщалось 8 марта, НАТО развернет масштабные учения у границ России.

Поделись:
Теги: учения, Россия, армия, война, агрессия, граница, Крым, оккупанты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Глод    19.03.2018, 18:14
Оценка:  0
Глод
мобильные радиолокационные комплексы Зоопарк )))
i-dmitrik    19.03.2018, 17:33
Оценка:  +1
i-dmitrik
граждане еще не просохли печати всцик а ботексный уже бряцает акациями и прочими фолликулами
на ближних рубежах пэтя поднимай по тревоге западные округа и держи их в тонусе
Потому_что    19.03.2018, 17:25
Оценка:  0
Потому_что
Опять цены в магазинах повысятся, это уже как народная примета.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь