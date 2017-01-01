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Мэй об отравлении Скрипаля: У России есть и мотив, и возможности

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Тереза Мэй в Бирмингеме в очередной раз обвинила Россию в отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля.
Тереза Мэй: "У России были мотивы отравить Скрипаля"
Тереза Мэй: "У России были мотивы отравить Скрипаля"
EPA/UPG

В понедельник 19 марта в Бирмингеме Премьер-министр Великобритании Тереза Мей сделала заявление об отравлении в Солсбери. Она считает, что у России были мотивы и намерения совершить отравить Сергея Скипаля, передает Sky News.

“У них есть возможность. Это нервно-паралитическое вещество было из группы Новичок,  оно было разработано в Советском Союзе. У России есть возможность и, по моему мнению, мотив и намерение. Это часть модели поведения России в Европе, которую мы видим “ – сказала Тереза Мей.


Премьер добавила, что это могло случиться в любой другой стране, и международные союзники Британии также считают, что вина лежит на Российском государстве.

Россия отрицает причастность к делу Скрипаля.

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Напоминаем, отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля спровоцировало серьезный международный конфликт. Россия и Великобритания разорвали дипломатические отношения, выслали дипломатов друг друга.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон сказал, что теперь Россия должна не угрожать ответными мерами, а уйти и заткнуться. Также Уильямсон не исключает возможность холодной войны между Россией и Британией. В ответ на эти слова последовала незамедлительная реакция российского правительства, конфликт между государствами продолжает нарастать. 

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Теги: отравление, Скрипаль, Британия, Тереза Мэй, обвинение
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