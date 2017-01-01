Навальный в ответ на критику опубликовал видео с Собчак

Навальный выложил в соцсети видеоролик со спорными заявлениями Собчак, как свой ответ за критику в его адрес.

Навальный не захотел объединения с Собчак скриншот из видео

Российский оппозиционер Алексей Навальный официально ответил на критику в свой адрес за “резкие заявления“ в сторону кандидата в президенты РФ Ксении Собчак.

Читай также: Выборы президента России: все подробности

Навальный опубликовал в Facebook ответ в виде ролика с заявлениями Собчак, который подписал: Посмотрите, пожалуйста, этот ролик, а потом идите к чертовой матери.

На видео Ксения Собчак говорит о массовой поддержке Путина со стороны населения РФ и о том, что ее компания на выборах президента не ставила себе за цель победить.

Напомним, 18 марта российский оппозиционер Алексей Навальный в прямом эфире обвинил кандидата в президенты Ксению Собчак в том, что она фактически помогает Кремлю.

19 марта ЦИК России опубликовала данные, согласно которым после обработки 99% протоколов участковых избиркомов Владимир Путин набирал 76,65% голосов, а Ксения Собчак получила 1,66%.