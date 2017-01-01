На Мадагаскар обрушился шторм: 17 погибших

В результате тропического шторма Элиаким, который обрушился на Мадагаскар, были перемещены более 6000 человек. Жертвами стихии стали 17 человек.

На Мадагаскар обрушился тропический шторм Элиаким, в результате которого погибли 17 человек. Об этом в понедельник, 19 марта, сообщает Reuters.

Так, по данным Национального управления рисков и ликвидации последствий стихийных бедствий, более 6000 человек были перемещены штормом.

Тропический шторм 17 марта ударил по острову Мананара, в 635 км к северо-востоку от Антананариву, и имел скорость ветра 85 км в час и порывы 120 км в час.

Напомним, в январе почти 30 человек погибли в результате тропического циклона Ава, обрушившегося на Мадагаскар.

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