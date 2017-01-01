Швеция вызвала посла РФ из-за заявлений о причастности к яду Новичок

Причиной вызова по данным СМИ, послужило заявление Марии Захаровой о якобы причастности Швеции и еще ряда стран к разработкам Новичка.

В понедельник, 19 марта, Министерство иностранных дел Швеции вызывало посла России из-за обвинений в том, что Швеция может быть источником химоружия, которое использовали для отравления сергея Скрипаля в Великобритании, сообщает SVT Nyheter.

Отмечается, что в МИД подтвердили информацию о вызове посла, но не назвали причину.

"Я не могу подробно рассказать о том, что будут обсуждать на встрече", - сказала пресс-секретарь Линн Дувхаммар.

Как сообщалось, на прошлой неделе пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова назвала ряд стран, которые могли быть источником вещества Новичок. По ее словам, в этих странах с конца 1990-х годов велись исследования по этой тематике. Кроме Швеции, в список попали Словакия, Чехия, США и сама Великобритания.

В минувшее воскресенье глава МИД Швеции Маргот Вальстрём отрицала заявление Захаровой.

Ранее в Британии заявили, что отговорки РФ от отравления Скрипаля все более абсурдны.

Как сообщалось, в Великобританию прибыла группа международных экспертов по химическому оружию, чтобы получить образцы нервно-паралитического вещества, которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь.

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