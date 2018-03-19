За ночь в России появилось 1,5 миллиона избирателей – СМИ

Накануне председатель ЦИК РФ Элла Памфилова объявила, что по состоянию на 9 утра воскресенья в списках избирателей значится 107,230 млн человек. Разница составила 1,497 млн.

За минувшую ночь количество избирателей в России выросло почти на 1,5 млн человек. Об этом сообщают Ведомости в понедельник, 19 марта.

Такие данные следуют из протокола голосования, опубликованного Центральной избирательной комиссией (ЦИК) по состоянию на 09.00 19 марта. Число включенных в список избирателей составляет 108,727 млн.

“Между тем еще накануне председатель ЦИК Элла Памфилова объявила, что по состоянию на 9 утра воскресенья в списках избирателей значится 107,230 млн человек. Разница составила 1,497 млн“, – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что это составляет почти 2% от 73 362 452 избирателей, пришедших на избирательные участки в России.

Напомним, что на “референдуме“ 2014 года в Севастополе проголосовало 123% от реального количества жителей.