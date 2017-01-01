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В Шереметьево засняли драку пассажирки и сотрудницы Аэрофлота

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Одна из участниц драки в московском аэропорту утверждает, что виной инциденту черная женская зависть сотрудницы.
Пассажирка напала на сотрудницу, отказавшуюся пустить ее в самолет
Пассажирка напала на сотрудницу, отказавшуюся пустить ее в самолет
svo.aero

8 марта в аэропорту Шереметьево (Москва) пассажирка подралась с сотрудницей аэропорта. Как пишет Telegram-канал Mash, причиной драки стало то ли опоздание пассажирки на рейс (официальная версия компании), то ли черная женская зависть, как утверждает сама пассажирка.

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Пассажирка, Лилия Кочеткова, косметолог по профессии, собиралась лететь на праздники в Мюнхен, где ее ждал любимый жених. Однако опоздала на посадку и стала уговаривать сотрудницу Аэрофлота пустить ее в самолет.

Когда она сообщила, почему так настаивает на полете, стюардесса стала вести себя издевательски-высокомерно по отношению к ней и сказала: “Никуда ты сегодня не полетишь“.

После этих слов женщина набросилась на сотрудницу Аэрофлота и завязалась драка. На видео видно, что нападает пассажирка, а сотрудница только отмахивается от ударов. 

Напомним, в Германии 22 января подрались 180 человек. Это была драка между курдами и турками. Работникам воздушной гавани пришлось разнимать дерущихся. 

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Теги: драка, Шереметьево, Москва, Аэрофлот, зависть
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