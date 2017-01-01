Генсек НАТО: Россия пытается дестабилизировать нашу демократию

Североатлантический союз предпринимает самое крупное укрепление своих оборонных структур перед лицом российской угрозы. Это - ответ на безответственное поведение России в Крыму и на востоке Украины, заявил Йенс Столтенберг.

Россия неоднократно предпринимала деструктивные действия, направленные на дестабилизацию демократических стран Запада. Об этом в понедельник, 19 марта, заявил в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Радио Свобода.

На фоне продолжения такой политики он подтвердил поддержку Лондона и солидарность с союзниками по НАТО.

"Североатлантический союз предпринимает самое крупное укрепление своих оборонных структур перед лицом российской угрозы. Это ответ на безответственное поведение России в Крыму и на востоке Украины", - подчеркнул Столтенберг.

У Лондона, по его словам, есть самые передовые средства для работы с химическими материалами, но, по словам главы НАТО, если понадобится, то союзники окажут все необходимое содействие британским специалистам.

Напомним, ранее в НАТО поддержали позицию Британии в отношении России. Перед этим генсек Альянса Йенс Столтенберг прокомментировал заявления президента РФ Владимира Путина о новом ядерном вооружении, заявив, что НАТО не хочет новой холодной войны.

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