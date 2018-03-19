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В Чехии отрицают причастность к происхождению Новичка

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Члены верхней палаты парламента Чехии выступили с категорическим заявлением из-за версии России о причастности республики к происхождению яда.
Сенат Чехии
Сенат Чехии

В Чехии 27 сенаторов выступили с совместным заявлением, в котором отрицают предположение МИД РФ, о том, что химическое вещество Новичок, которым был отравлен в Великобритании бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, может иметь чешское происхождение, сообщает РИА Новости.

В субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, касаясь вопроса об отравлении Скрипаля, заявила, что "наиболее вероятным источником происхождения данного химиката являются те страны, которые примерно с конца 90-х годов, в том числе по настоящее время, и проводят интенсивные исследования веществ из проекта Новичок… эти страны — это Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, по поводу США тоже надо ставить вопрос".

"Мы категорически отвергаем спекулятивное обвинение МИД РФ о происхождении химического вещества Новичок, которым в английском городе Солсбери были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь. Безосновательное и бездоказательное обвинение Чехии и других стран представляет собой манипуляцию общественным мнением и способствует ухудшению отношений с Россией", - совместное заявление сенаторов, представляющих как правые, так и левые политическое партии зачитал перед СМИ глава Сената Милан Штох.

Ранее с подобными опровержениями выступили глава МИД Чехии Мартин Стропницкий и министр обороны Карла Шлехтова.

Как сообщалось, из-за заявления МИД РФ о причастности ряда стран к исследованиям Новичка, в Швеции посла РФ вызывали в МИД.

Ранее в Британии заявили, что отговорки РФ от отравления Скрипаля все более абсурдны.

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Теги: Россия, Чехия, отравление, Великобритания, химическое оружие, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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