Сын Каддафи выдвинул свою кандидатуру в президенты Ливии

Где в настоящий момент находится Сейф аль-Ислам, точно не известно. Его сторонники заявили, что он в ближайшее время обратится к ливийскому народу с речью и призовет его к объединению.

Сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи – Сейф аль-Ислам – выдвинул свою кандидатуру на предстоящих в стране выборах главы государства. Об этом заявил его представитель Айман Бурас, сообщает РИА Новости в понедельник, 19 марта.

"Сейф аль-Ислам Муаммар аль-Каддафи, выставляя свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, стремится не к власти, а к спасению страны", – сказал Айман Бурас.

Где в настоящий момент находится Сейф аль-Ислам, точно не известно. Его сторонники заявили, что он в ближайшее время обратится к ливийскому народу с речью и призовет его к объединению.

Выборы президента Ливии могут пройти в середине 2018 года.

Напомним, в начале июня прошлого группировка Абу Бакр ас-Сиддик, почти шесть лет назад захватившая сына лидера Джамахирии и удерживавшая его все эти годы, заявила о том, что Сейф аль-Ислам был выпущен на свободу на основании объявленной ливийским парламентом всеобщей амнистии.

Его отца Муаммара Каддафи убили 20 октября 2011 года в ходе взятия Сирта силами Переходного национального совета.

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