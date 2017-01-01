Евросоюз не признал результаты выборов президента РФ в Крыму

В ЕС заявили, что не признают незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, а значит, не признают и проведения выборов на полуострове.

В ЕС не признали выборы в Крыму

В Европейской службе внешних дел заявили, что ЕС не признает результатов голосования на пост президента РФ в Крыму. Об этом в понедельник, 19 марта, говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних дел (EEAS) Майи Косьянчич, обнародованном на сайте EEAS.

ЕС также призывает изучить сообщения о нарушениях, которые поступали от международных наблюдателей.

В заявлении указано, что ЕС основывается на предварительном отчете миссии иностранных наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека и Парламентской ассамблеи организации.

"Европейский союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, а значит, не признает проведения выборов на полуострове. Работа наблюдателей ОБСЕ и участие в наблюдении дипломатов стран ЕС на территорию полуострова не распространялось", - говорится в заявлении.

В EEAS также добавили, что в целом выборы проводились в чрезмерно контролируемой правовой и политической среде, что характеризуется постоянным давлением на критические голоса.

Как сообщалось, спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Рада может не признать выборы в России.

Ранее сообщалось, что Канада не признает выборы президента России в Крыму.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet