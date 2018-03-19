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Беспилотный автомобиль Uber впервые сбил насмерть человека

Комментариев: 1
Руководство Uber приняло решение временно приостановить тестирование своих беспилотных автомобилей в Сан-Франциско, Финиксе, Питтсбурге и Торонто.
Uber сотрудничает с властями в связи с инцидентом
Uber сотрудничает с властями в связи с инцидентом
Getty Images

Автомобиль Uber насмерть сбил человека, находясь в автономном режиме. Об этом сообщает The New York Times в понедельник, 19 марта.

Инцидент произошел сегодня утром в пригороде Финикса Темпе (штат Аризона). Автомобиль Uber сбил женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. За рулем автомобиля находился водитель, но машина двигалась самостоятельно в режима автопилота.

Пострадавшая скончалась в больнице. Ее личность не раскрывается.

Отмечается, что в настоящее время это первое известное ДТП с трагическим исходом на дорогах общего пользования, в котором участвует беспилотный автомобиль.

В Uber заявили, что полностью сотрудничают с властями. Компания приостановила тестирование своих беспилотных автомобилей в Сан-Франциско, Финиксе, Питтсбурге и Торонто.

Напомним, осенью 2017 года Конгресс США одобрил использование беспилотных авто по всей стране. Ранее каждый штат устанавливал свои правила эксплуатации беспилотных машин.

 

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Теги: автомобили, США, ДТП, женщина, погиб, авто, автомобиль, Uber
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Комментариев (1)
    19.03.2018, 20:42
Оценка:  +1
За рулем находился водитель !!! Покрывают 99.9 %
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