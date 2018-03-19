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В России мужчина похитил беременную от него школьницу

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Мужчина вломился в квартиру, где проживает девушка, насильно затолкал ее в автомобиль и держал взаперти в квартире своего знакомого.
Полиция задержала похититетя
Полиция задержала похититетя
voenpro.ru

Во Владимирской области России мужчина похитил и силой удерживал несовершеннолетнюю воспитанницу коррекционного интерната, которая беременна от него. Об этом в понедельник, 19 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Следственного комитета.

Отмечается, что, в декабре 2017 года 14-летняя воспитанница коррекционного интерната познакомилась с 33-летним мужчиной, добровольно вступила с ним в интимные отношения. В феврале 2018 года она встала на медицинский учет в связи с беременностью на сроке 8-9 недель.

"Тринадцатого марта 2018 года подозреваемый проник в квартиру потерпевшей, насильно поместил ее в автомобиль и принудительно доставил в жилье своего знакомого. Рассчитывая на очередную близость, мужчина удерживал беременную несовершеннолетнюю в чужой квартире в стрессовом состоянии более 12 часов", - говорится в сообщении.

Девушка сумела дозвониться до родных, полиция установила ее место нахождения, освободила ее и задержала подозреваемого, добавили в СК.

Следователи возбудили уголовное дело о похищении, кроме того, мужчина стал фигурантом дела о вступлении в половую связь с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Он заключен под стражу, уточнили в ведомстве.

"По инициативе следствия несовершеннолетняя воспитанница коррекционного интерната, находящаяся в состоянии беременности, находится под контролем органов системы профилактики. При рождении ребенка будет решаться вопрос о возможности его оставления на воспитание матери", - информирует СК.

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Теги: Россия, беременность, россияне, похищение, несовершеннолетние, растление несовершеннолетних
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Источник: korrespondent.net

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