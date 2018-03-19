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В Венгрии протестуют против восстановления воинской части в Берегово

Комментариев: 4
Глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что планы Украины возобновить свою воинскую базу в городе, где живут венгры, является возмутительным.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто

В Венгрии недовольны намерениями Минобороны Украины восстановить военную часть в Берегово. Об этом в понедельник, 19 марта, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто, сообщает Hirado.hu.

В частности, представителей Венгрии беспокоит, что украинская армия намерена разместить батальон численностью около 800 человек в городе с высокой долей венгров среди населения.

Глава МИД Венгрии добавил, что объяснение Минобороны Украины о том, что этот шаг необходим из-за угрозы территориальной целостности страны, вызывает еще большее беспокойство.

"Это означает, что они считают венгерскую национальную общину угрозой Киеву, что является возмутительным, и именно поэтому Венгрия категорически отвергает это", - заявил Сиярто.

Ранее в полиции заявили, что в Закарпатье будут усиленно охранять порядок из-за возможных провокаций.

Позже сообщалось, что в Берегово разбили девять машин с номерами Венгрии.

 

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Теги: Венгрия, Берегово, протест, воинская часть
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Источник: Европейская правда

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Комментариев (4)
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Дима_Штукатур    19.03.2018, 22:53
Оценка:  +1
Дима_Штукатур
Что, языковой вопрос поднадоел, так ищут к чему бы прицепится? А на большой украинской сопилке поиграть Сиярто не хо?
Coюзник    19.03.2018, 22:44
Оценка:  +8
Coюзник
Во-первых в Берегово живут не венгры, а граждане Украины венгерской национальности. Во вторых обеспечивать безопасность украинских граждан прямая обязанность Украины. И наконец занимайтесь своей страной мы как то обойдемся без любопытных соседей
vicinq    19.03.2018, 22:43
Оценка:  +4
vicinq
Ох...и венгры в край....
diver117    19.03.2018, 22:32
Оценка:  +8
diver117
А в чем проблема?????
Украина это делает на своей территории.
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