Отравление Скрипаля обсудят на саммите Евросовета
На встрече глав стран ЕС, которая состоится на текущей неделе в Брюсселе, обсудят дело Скрипаля. Об этом в понедельник, 19 марта, сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель во время совместной с польским коллегой Матеушем Моравецким пресс-конференции в Варшаве, сообщает Укринформ.
"Я говорила на эту тему с премьером Великобритании. В четверг во время саммита Европейского Совета мы обсудим этот вопрос", - заявила Меркель.
Канцлер заверила, что Германия стоит "плечом к плечу с Соединенным Королевством относительно попыток убийства Скрипаля".
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что у России были намерение и мотив отравить Скрипаля.
Как сообщалось, в Британии заявили, что отговорки РФ от отравления Скрипаля все более абсурдны.
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