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Меркель попросила РФ доказать непричастность к отравлению Скрипаля

Комментариев: 3
По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, Россия должна доказать свою непричастность к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Канцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель
Getty Images


Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Россию доказать, что страна не имеет отношения к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля, сообщает РИА Новости.

"Мы считаем, что есть серьезная информация о том, что Россия имеет к этому отношение, и Россия сейчас должна показать, что это не так", – сказала она во время визита в Варшаву 19 марта.

Польские власти в свою очередь заявили, что они выступают за решительный ответ со стороны всего Европейского Союза.

Напомним, ранее в Британии заявили, что отговорки РФ от отравления Скрипаля все более абсурдны.

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Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии. В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году - получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами.

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Теги: Россия, Германия, Меркель, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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МСергей    20.03.2018, 00:26
Оценка:  +2
МСергей
Доказывают, виновность в преступлении.
haarp    20.03.2018, 00:15
Оценка:  0
haarp
Совсем кукушка поехала, это как в правовом государстве может использоваться формула презумпция виновности ? и обвиняемый должен доказывать что это не он сделал а обвинение только скажет это он без доказательств. То то я смотрю сегодня Скотланд-Ярд сказал что расследование будет несколько месяцев
haarp    20.03.2018, 00:16
Оценка:  0
haarp
Следовательно у Скотланд-Ярд вообще нет никаких доказательств раз им несколько месяцев понадобилось.
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