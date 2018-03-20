Меркель попросила РФ доказать непричастность к отравлению Скрипаля

По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, Россия должна доказать свою непричастность к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.



Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Россию доказать, что страна не имеет отношения к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля, сообщает РИА Новости.

"Мы считаем, что есть серьезная информация о том, что Россия имеет к этому отношение, и Россия сейчас должна показать, что это не так", – сказала она во время визита в Варшаву 19 марта.

Польские власти в свою очередь заявили, что они выступают за решительный ответ со стороны всего Европейского Союза.

Напомним, ранее в Британии заявили, что отговорки РФ от отравления Скрипаля все более абсурдны.



НАТО пересмотрит отношение к РФ из-за отравления Скрипаля

Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии. В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году - получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами.

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