В Иране произошло сильное землетрясение

Подземные толчки были зафиксированы в 17 километрах к северо-западу от города Бехбехан. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Землетрясение произошло в Иране сsis.org

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в понедельник, 19 марта, на юго-западе Ирана, сообщает Геологическая служба США. Подземные толчки были зафиксированы в 17 километрах к северо-западу от города Бехбехан. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.



Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Японии Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Напомним, ранее в результате землетрясения в Папуа-Новой Гвинее погибли более 100 человек и несколько тысяч пострадали. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Корреспондент