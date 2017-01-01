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В Иране произошло сильное землетрясение

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Подземные толчки были зафиксированы в 17 километрах к северо-западу от города Бехбехан. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
Землетрясение произошло в Иране
Землетрясение произошло в Иране
сsis.org
 
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в понедельник, 19 марта, на юго-западе Ирана, сообщает Геологическая служба США.
 
Подземные толчки были зафиксированы в 17 километрах к северо-западу от города Бехбехан. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
 
Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Японии
 
Напомним, ранее в результате землетрясения в Папуа-Новой Гвинее погибли более 100 человек и несколько тысяч пострадали. 

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Теги: Иран, Землетрясения, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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