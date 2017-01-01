В Иране произошло сильное землетрясение
Подземные толчки были зафиксированы в 17 километрах к северо-западу от города Бехбехан. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
Подземные толчки были зафиксированы в 17 километрах к северо-западу от города Бехбехан. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Японии
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Японии
Напомним, ранее в результате землетрясения в Папуа-Новой Гвинее погибли более 100 человек и несколько тысяч пострадали.
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