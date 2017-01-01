Лидер Палестины назвал посла США в Израиле "сыном собаки"

Палестинский лидер в публичном выступлении назвал посла США в Израиле Дэвида Фридмана "сыном собаки", обвинив его в поддержке еврейских поселений.

Президент Палестины Махмуд Аббас назвал посла США в Израиле Дэвида Фридмана "сыном собаки" из-за поддержки еврейских поселений на территориях Западного берега реки Иордан, передает РИА Новости

"Посол Америки в Тель-Авиве, поселенец и сын собаки, говорит, что это их земля, а мы говорим, что поселения строятся на палестинской земле", – сказал Аббас во время выступления перед соратниками по правящему движению ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины – ред.).

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet