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Лидер Палестины назвал посла США в Израиле "сыном собаки"

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Палестинский лидер в публичном выступлении назвал посла США в Израиле Дэвида Фридмана "сыном собаки", обвинив его в поддержке еврейских поселений.
Лидер Палестины Махмуд Аббас
Лидер Палестины Махмуд Аббас
 
Президент Палестины Махмуд Аббас назвал посла США в Израиле Дэвида Фридмана "сыном собаки" из-за поддержки еврейских поселений на территориях Западного берега реки Иордан, передает РИА Новости.
 
"Посол Америки в Тель-Авиве, поселенец и сын собаки, говорит, что это их земля, а мы говорим, что поселения строятся на палестинской земле", – сказал Аббас во время выступления перед соратниками по правящему движению ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины – ред.).
 
Напомним, обострение конфликта между США и Палестиной произошло после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля.

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Теги: США, Палестина, Аббас, еврейские поселения
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Источник: korrespondent.net

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