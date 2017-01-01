Лидер Палестины назвал посла США в Израиле "сыном собаки"
Палестинский лидер в публичном выступлении назвал посла США в Израиле Дэвида Фридмана "сыном собаки", обвинив его в поддержке еврейских поселений.
"Посол Америки в Тель-Авиве, поселенец и сын собаки, говорит, что это их земля, а мы говорим, что поселения строятся на палестинской земле", – сказал Аббас во время выступления перед соратниками по правящему движению ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины – ред.).
Напомним, обострение конфликта между США и Палестиной произошло после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля.
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