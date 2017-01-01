В США не удивились переизбранию Путина

Представитель Белого дома Хоган Гидли отметил, что в Вашингтоне не удивлены результатами выборов президента России, которые прошли 18 марта.

В США без удивления восприняли переизбрание Владимира Путина на пост президента России. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Хоган Гидли, передает Associated Press.

По его словам, "в Белом доме не удивлены результатами выборов".

Гидли также отметил, что телефонный разговор между Дональдом Трампом и Путиным пока не запланирован.



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Напомним, 18 марта в России состоялись президентские выборы. После обработки 99,75% бюллетеней нынешний глава государства Владимир Путин получает 76,67% голосов. В ЦИК сообщили, что его поддержали рекордные 54,4 млн граждан.

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