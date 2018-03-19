Юристы Трампа передали Мюллеру документы по "российскому делу"

Адвокаты пошли на передачу документов для того, чтобы максимально сократить или отменить возможное собеседование Трампа с Мюллером.

Юристы президента США Дональда Трампа передали специальному прокурору Роберту Мюллеру документы по делу о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 года. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники в администрации Трампа.

Отмечается, что адвокаты пошли на передачу документов для того, чтобы максимально сократить или отменить возможное собеседование Трампа с Мюллером.





Спецпрокурор Мюллер 20 часов допрашивал бывшего советника Трампа Документы включают краткое резюме внутренних меморандумов Белого дома и внутреннюю переписку о событиях, связанных с расследованием, в том числе об отставке советника по национальной безопасности Майкла Флинна и директора ФБР Джеймса Коми.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet