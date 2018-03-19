Юристы Трампа передали Мюллеру документы по "российскому делу"
Адвокаты пошли на передачу документов для того, чтобы максимально сократить или отменить возможное собеседование Трампа с Мюллером.
Отмечается, что адвокаты пошли на передачу документов для того, чтобы максимально сократить или отменить возможное собеседование Трампа с Мюллером.
Документы включают краткое резюме внутренних меморандумов Белого дома и внутреннюю переписку о событиях, связанных с расследованием, в том числе об отставке советника по национальной безопасности Майкла Флинна и директора ФБР Джеймса Коми.
Спецпрокурор Мюллер 20 часов допрашивал бывшего советника Трампа
Спецпрокурор Мюллер 20 часов допрашивал бывшего советника Трампа
Напомним, ранее Трамп заявил, что расследование, проводимое спецпрокурором Мюллером, основано на мошеннических действиях.
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