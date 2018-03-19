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Юристы Трампа передали Мюллеру документы по "российскому делу"

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Адвокаты пошли на передачу документов для того, чтобы максимально сократить или отменить возможное собеседование Трампа с Мюллером.
Спецпрокурор Роберт Мюллер
Спецпрокурор Роберт Мюллер
 
Юристы президента США Дональда Трампа передали специальному прокурору Роберту Мюллеру документы по делу о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 года. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники в администрации Трампа.
 
Отмечается, что адвокаты пошли на передачу документов для того, чтобы максимально сократить или отменить возможное собеседование Трампа с Мюллером. 
 
Документы включают краткое резюме внутренних меморандумов Белого дома и внутреннюю переписку о событиях, связанных с расследованием, в том числе об отставке советника по национальной безопасности Майкла Флинна и директора ФБР Джеймса Коми.

Спецпрокурор Мюллер 20 часов допрашивал бывшего советника Трампа
 
Напомним, ранее Трамп заявил, что расследование, проводимое спецпрокурором Мюллером, основано на мошеннических действиях.

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Теги: США, выборы в США, Трамп, Мюллер
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Источник: korrespondent.net

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