РФ заблокировала заседание Совбеза ООН по правам человека в Сирии

Россия выступила против данного мероприятия, объяснив свое решение тем, что права человека не являются предметом повестки дня Совета Безопасности ООН.

Россия заблокировала заседание Совета Безопасности ООН, на котором планировалось обсудить ситуацию с правами человека в Сирии, сообщает Reuters.

Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин отметил, что "права человека не являются предметом повестки дня Совета Безопасности, поэтому встреча безосновательна". По его словам, для рассмотрения подобных вопросов в Женеве работает Совет по правам человека.

Кузьмин попросил провести голосование, в котором приняли участие 15 стран. Четыре из них – Россия, Китай, Боливия и Казахстан – проголосовали против. Три страны воздержались. Предварительная повестка не была принята из-за отсутствия достаточного количества голосов.

Представители Великобритании, США, Франции и Швеции заявили, что организуют неформальное заседание, где выступит верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раада аль-Хусейн.



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Ранее сообщалось, что США готовы к односторонним действиям против режима Башара Асада. Это произойдет, если Совет Безопасности ООН не сможет добиться соблюдения перемирия в Сирии.

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