РФ заблокировала заседание Совбеза ООН по правам человека в Сирии
Россия заблокировала заседание Совета Безопасности ООН, на котором планировалось обсудить ситуацию с правами человека в Сирии, сообщает Reuters.
Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин отметил, что "права человека не являются предметом повестки дня Совета Безопасности, поэтому встреча безосновательна". По его словам, для рассмотрения подобных вопросов в Женеве работает Совет по правам человека.
Кузьмин попросил провести голосование, в котором приняли участие 15 стран. Четыре из них – Россия, Китай, Боливия и Казахстан – проголосовали против. Три страны воздержались. Предварительная повестка не была принята из-за отсутствия достаточного количества голосов.
Представители Великобритании, США, Франции и Швеции заявили, что организуют неформальное заседание, где выступит верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раада аль-Хусейн.
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Ранее сообщалось, что США готовы к односторонним действиям против режима Башара Асада. Это произойдет, если Совет Безопасности ООН не сможет добиться соблюдения перемирия в Сирии.
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