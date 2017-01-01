США и Южная Корея продолжат совместные учения
Военные учения прерывались на время проведения Олимпийских и Паралимпийских Игр в южнокорейском Пхенчхане. Учения возобновятся с 1 апреля.
США и Южная Корея решили продолжить совместные военные учения над Корейским полуостровом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.
Отмечается, что северокорейские вооруженные силы были уведомлены о проведении учений.
Учения начнутся с 1 апреля. Их проведение прерывали на время проведения Олимпийских и Паралимпийских Игр в южнокорейском Пхенчхане.
США и Китай договорились продолжить давление на КНДР
Напомним, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын предложил президенту США провести личную встречу и Дональд Трамп согласился. Переговоры запланировали провести до конца мая.
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