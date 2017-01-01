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США и Южная Корея продолжат совместные учения

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Военные учения прерывались на время проведения Олимпийских и Паралимпийских Игр в южнокорейском Пхенчхане. Учения возобновятся с 1 апреля.
Военные Южной Кореи
Военные Южной Кореи


США и Южная Корея решили продолжить совместные военные учения над Корейским полуостровом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.

Отмечается, что северокорейские вооруженные силы были уведомлены о проведении учений.

Учения начнутся с 1 апреля. Их проведение прерывали на время проведения Олимпийских и Паралимпийских Игр в южнокорейском Пхенчхане.

США и Китай договорились продолжить давление на КНДР

Напомним, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын предложил президенту США провести личную встречу и Дональд Трамп согласился. Переговоры запланировали провести до конца мая.

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Теги: США, Южная Корея, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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