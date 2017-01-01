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Полиция не нашла вины автоматики Uber в смертельном ДТП

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Ни камеры, ни человек, сидевший в кабине испытываемого авто, не заметили велосипед до момента столкновения. Автомобиль также не предпринял попытки затормозить.
Беспилотный автомобиль Uber
Беспилотный автомобиль Uber
скриншот с видео
 
Полиция не нашла вины автоматики Uber в ДТП, повлекшем гибель человека, сообщает San Francisco Chronicle
 
"Ясно, что было бы очень сложно избежать этого столкновения в любом режиме – в автономном или с водителем – основываясь на том, как она (велосипедистка) выскочила из тени прямо на дорогу. Предварительно я предполагаю, что Uber вряд ли виноват в этом инциденте", – сказала шеф полиции в Темпле Сильвия Моир.
 
По ее словам, ни камеры, ни человек, сидевший в кабине испытываемого автомобиля, не заметили велосипед до момента столкновения. В частности, водитель понял, что произошло столкновение, только услышав его звук.
 
Автомобиль, оснащенный двумя камерами, также не предпринял попытки затормозить. Автомобиль двигался со скоростью 38 миль в час (61 километр в час) в зоне с ограничением скорости в 35 миль в час.

Российских хакеров заподозрили во взломе Uber
 
Напомним, утром 19 марта беспилотный автомобиль Uber насмерть сбил человека, находясь в автономном режиме. 

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Теги: США, ДТП, автомобиль, Uber
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Источник: korrespondent.net

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