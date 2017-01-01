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Совбез Великобритании рассмотрит новые меры против РФ

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Ранее британские власти решили выслать 23 российских дипломатов в связи с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Лондон
Лондон


Совет национальной безопасности Великобритании соберется во вторник, 20 марта, для обсуждения возможных новых мер в отношении России в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергеем Скрипалем, сообщает SkyNews.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что Лондон решил выслать 23 российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

По словам британского премьера, Россия с высокой степенью вероятности причастна к происшествию в Солсбери.

В России отвергают эти обвинения и заявляют, что британская сторона не предоставила никаких подтверждений этим обвинениям.

17 марта Россия объявила об ответных мерах против Великобритании.

Отравление Скрипаля: появились новые подробности

Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии. В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году - получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами.

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Теги: Россия, Великобритания, нацбезопасность, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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