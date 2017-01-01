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Глава Cambridge Analytica готов уйти в отставку

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Британская аналитическая компания незаконно получила данные более 50 млн пользователей Facebook. Это позволило ей повлиять на выбор избирателей на выборах президента США.
Cambridge Analytica
Cambridge Analytica
 
Глава аналитической компании Cambridge Analytica Александр Никс заявил, что готов уйти в отставку, если это поможет спасти компанию, сообщает РИА Новости.
 
"Участие в выборах приводит к поляризации. Вы выигрываете выборы для такого кандидата, как (президент США Дональд) Трамп, и от вас отворачиваются 100 миллионов человек. Следовательно, вы становитесь дьяволом", – сказал Никс.
 
Ранее СМИ сообщили, что компания похитила личные данные более 50 млн пользователей Facebook, что позволило ей повлиять на выбор избирателей на выборах президента США. 

Facebook будет проверять заказчиков политической рекламы
 
Позднее британский телеканал Channel 4 опубликовал материалы, согласно которым компания вмешивалась в выборы по всему миру.

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Теги: Facebook, отставка, персональные данные
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Источник: korrespondent.net

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