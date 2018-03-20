Джонсон: У Британии нет ссоры с Россией

Дело Литвиненко и поведение Кремля, запутавшегося в версиях о Новичке, заставляют думать о виновности Путина в отравлении Скрипаля, считает Борис Джонсон.

В отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля виноваты не Россия и ее жители, а Путин и Кремль, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в эксклюзивном интервью программе DW Немцова.Интервью, которое полностью будет опубликовано во вторник, 20 марта.

"Я думаю, что очень важно показать, что виновниками произошедшего не являются ни жители России, ни Россия. У нас нет ссоры с Россией", - заявил он, добавив, что считает ответственным за это преступление Владимира Путина.

По словам Джонсона, именно отравление Александра Литвиненко, а также неподобающее поведение представителей Кремля после выступления премьер-министра Терезы Мэй в парламенте убедили его в виновности Кремля. "Мы не получили ответа (об отравляющем веществе Новичок). Только увидели массу сатирических твитов и тролинга", - заявил он.

Кремлю следует определиться с версией о существовании "Новичка", считает глава британского МИДа. "В одном заявлении нам говорят, что никогда не производили Новичок. В другом утверждается, что они производили его, но все запасы были уничтожены. В третьем говорится: да, все запасы уничтожены, за исключением некоторого количества, которое могло попасть в такие страны, как Швеция, Чехия, Словакия, США, и, может быть, Великобритания", - сообщил он.

Джонсон также отметил возросшую международную солидарность и более глубокое понимание "того поведения, которое отличает Россию в последние годы". Это, по его словам, отличает дело Скрипаля от истории с убийством Александра Литвиненко. Как указал глава европейского внешнеполитического ведомства, "за общим столом с лидерами других европейских стран в Брюсселе не нашлось практически никого, кто прямо или косвенно не столкнулся с таким враждебным поведением или подрывной активностью" России.

Ранее Джонсон заявил, что в течение последнего десятилетия Россия тайно работала над созданием смертоносного нервно-паралитического вещества Новичок.

Источник: Русская служба DW

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