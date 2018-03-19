СМИ узнали причину развода сына Трампа

Дональд и Ванесса заверили, что продолжают испытывать "огромное уважение друг к другу".

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший в 2011 году изменял своей жене Ванессе с американской певицей Обри О'Дэй. Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на собственные источники.

По данным собеседника СМИ, Трамп-младший “буквально преследовал“ артистку, уверяя, что его брак находится в процессе расторжения. Ванесса в это время была беременна третьим ребенком.

Сын президента был вынужден остаться в браке под давлением своей семьи и непосредственно Дональда Трампа -старшего, говорится в материале.

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Ранее сообщалось, что 40-летняя Ванесса Трамп подала заявление на развод с сыном американского президента в суд в Манхэттене.