Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

СМИ узнали причину развода сына Трампа

Комментариев: 0
Дональд и Ванесса заверили, что продолжают испытывать "огромное уважение друг к другу".
Сын президента США Дональд Трамп-младший
Сын президента США Дональд Трамп-младший

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший в 2011 году изменял своей жене Ванессе с американской певицей Обри О'Дэй. Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на собственные источники.

По данным собеседника СМИ, Трамп-младший “буквально преследовал“ артистку, уверяя, что его брак находится в процессе расторжения. Ванесса в это время была беременна третьим ребенком.

Сын президента был вынужден остаться в браке под давлением своей семьи и непосредственно Дональда Трампа -старшего, говорится в материале.

Читай также: Трамп изменял жене с моделью Playboy - СМИ

Ранее сообщалось, что 40-летняя Ванесса Трамп подала заявление на развод с сыном американского президента в суд в Манхэттене.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: развод, измена, Сын, певица, Трамп, Дональд Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь