Венгрия требует от Украины отложить реализацию закона об образовании до 2023 года и требует внести изменения в него. Если Украина отвергнет замечания Будапешт угрожает блокировать важные для Киева встречи на уровне ЕС и НАТО.

Венгрия снова начнет поддерживать Украину, если Киев гарантирует, что закон об образовании не вступит в силу до 2023 года и в него будут внесены изменения. Об этом говорится в письме главы венгерского МИД Петера Сийярто к должностным лицам ЕС и генсеку НАТО.

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“Украина должна гарантировать, что закон, который грубо нарушает права меньшинств, до тех пор не будет введен ни в какой форме, и в течение этого периода будет проводить необходимые консультации с венгерским меньшинством, и реализовать то, что будет согласовано на этих переговорах“, - заявил Сийярто.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Венгрия также требует юридической гарантии исполнения своих требований, поскольку “несмотря на устные обещания, постоянно происходит обратное“.

Сийярто также отметил, что у его страны нет других инструментов повлиять на Украину, кроме как блокировать ее международные, европейские и евроатлантические устремления. По его словам, Венгрия также не будет поддерживать проведение встречи министров обороны ЕС-Украина, запланированной на апрель, и саммита НАТО-Украина, запланированного этим летом.

“Венгрия поддержит проведение этих встреч только в том случае, если Украина будет выполнять свои международные обязательства и условия по удовлетворению прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье“, - сказал министр.

Глава МИД Венгрии также обратился к европейским министрам с просьбой не оставаться в стороне, когда, по его мнению “Украина нарушает международное право“.

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“Тот факт, что Украина занимает геополитически важную позицию, не означает, что она может не соблюдать международное право и что она не должна защищать меньшинства, проживающие на ее территории“, - заявил глава МИД.

Ранее Сийярто ийярто обвинил Украину в “брутальных атаках“ на национальные меньшинства, раскритиковав решение Конституционного суда Украины относительно языкового закона Кивалова-Колесниченко.