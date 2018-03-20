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Захарова ответила Макаревичу на "злобных дебилов"

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Заявление Андрея Макаревича о "злобных дебилах" возмутило представителя министерства иностранных дел России.
Мария Захарова ответила Макаревичу и сравнила его с Собчак
Мария Захарова ответила Макаревичу и сравнила его с Собчак
EPA/UPG

19 марта представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова лидера группы Машина Времени Андрея Макаревича, который назвал россиян злобными дебилами. Свою реакцию Захарова разместила на страничке в Facebook.

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“Все, кто еще захочет назвать россиян “злобными дебилами“ или еще как-нибудь, вспоминайте эксперимент 2018 года: ваш кандидат, назвавший народ “генетическим отребьем“, набрал свои 1,6% (Ксения Собчак  - ред.). Перестаньте нас оскорблять — права такого не имеете!“ —написала она.

Андрей Макаревич объяснился. Он сказал, что говорил лишь о государственном телевидении, в которое якобы вмонтирован двадцать пятый кадр, который делает из людей злобных дебилов, рассказали РИА Новости.

“Есть разница, нет? Хотя, судя по поднявшейся волне г***а – работает двадцать пятый кадр, работает“, —сказал Макаревич.

Напомним, 20 марта лидер группы Машина времени предположил, что российские власти изобрели особые методики зомбирования, которые за три года превратили россиян в “злобных дебилов“.
 

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Теги: Макаревич, Машина времени, оскорбление, МИД России, Мария Захарова, Захарова
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Комментариев (1)
z-u-b    20.03.2018, 10:10
Оценка:  +12
z-u-b
на песнях макаревича выросло не одно поколение,а вот насчет захаровой.....
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