Захарова ответила Макаревичу на "злобных дебилов"

Заявление Андрея Макаревича о "злобных дебилах" возмутило представителя министерства иностранных дел России.

Мария Захарова ответила Макаревичу и сравнила его с Собчак EPA/UPG

19 марта представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова лидера группы Машина Времени Андрея Макаревича, который назвал россиян злобными дебилами. Свою реакцию Захарова разместила на страничке в Facebook.

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“Все, кто еще захочет назвать россиян “злобными дебилами“ или еще как-нибудь, вспоминайте эксперимент 2018 года: ваш кандидат, назвавший народ “генетическим отребьем“, набрал свои 1,6% (Ксения Собчак - ред.). Перестаньте нас оскорблять — права такого не имеете!“ —написала она.

Андрей Макаревич объяснился. Он сказал, что говорил лишь о государственном телевидении, в которое якобы вмонтирован двадцать пятый кадр, который делает из людей злобных дебилов, рассказали РИА Новости.

“Есть разница, нет? Хотя, судя по поднявшейся волне г***а – работает двадцать пятый кадр, работает“, —сказал Макаревич.

Напомним, 20 марта лидер группы Машина времени предположил, что российские власти изобрели особые методики зомбирования, которые за три года превратили россиян в “злобных дебилов“.

