Захарова ответила Макаревичу на "злобных дебилов"
19 марта представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова лидера группы Машина Времени Андрея Макаревича, который назвал россиян злобными дебилами. Свою реакцию Захарова разместила на страничке в Facebook.
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“Все, кто еще захочет назвать россиян “злобными дебилами“ или еще как-нибудь, вспоминайте эксперимент 2018 года: ваш кандидат, назвавший народ “генетическим отребьем“, набрал свои 1,6% (Ксения Собчак - ред.). Перестаньте нас оскорблять — права такого не имеете!“ —написала она.
Андрей Макаревич объяснился. Он сказал, что говорил лишь о государственном телевидении, в которое якобы вмонтирован двадцать пятый кадр, который делает из людей злобных дебилов, рассказали РИА Новости.
“Есть разница, нет? Хотя, судя по поднявшейся волне г***а – работает двадцать пятый кадр, работает“, —сказал Макаревич.
Напомним, 20 марта лидер группы Машина времени предположил, что российские власти изобрели особые методики зомбирования, которые за три года превратили россиян в “злобных дебилов“.