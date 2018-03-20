Дуда объяснил, почему не поздравляет Путина с победой

Даже если польский лидер дипломатично направит Путину поздравления по случаю инаугурации, они будут носить исключительно формальный характер.

Анджей Дуда не поздравит главу РФ с "победой" EPA/UPG

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Президент Анджей Дуда не будет поздравлять бессменного правителя РФ Владимира Путина с победой на выборах президента.

Об этом заявил шеф канцелярии польского лидера Кшиштоф Щерский в эфире радиостанции RMF FM, передают РИА Новости.

По его словам, Дуда “не считает, что это хороший момент для поздравлений“. При этом Щерский не исключил, что польский лидер направит “формальные, дипломатичные поздравления“ по случаю инаугурации.

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Напомним, выборы президента России провели 18 марта. Действующий глава РФ Владимир Путин якобы победил с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% бюллетеней. Российский ЦИК отчитывается о беспрецедентной явке избирателей - 67,4%.

С победой Путина поздравили ряд иностранных лидеров, среди которых: председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, японский премьер Синдзо Абэ, президенты Венесуэлы, Венгрии, Сербии и Кубы, лидеры большинства стран СНГ.