Умер последний самец, но остались две самки. Есть небольшой шанс спасти вид, скрестив с южным белым носорогом.

Носорогу по имени Судан было 45 лет depositphotos.com

19 марта в кенийском заповеднике Ол Педжета умер последний в мире самец северного белого носорога. Об этом стало известно из Twitter-аккаунта организации.

45-летнего носорога по имени Судан пришлось усыпить, так как животное сильно страдало. У него атрофировались мышцы и крошились кости, Судан не мог ходить.

Перед тем, как подарить Судану вечный покой, врачи осуществили забор генетического материала. Есть небольшая надежда спасти вид, оплодотворив самку носорога.

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Теперь в мире осталось только два северных белых носорога – дочь Судана Наджин и внучка Фату.

Северный белый носорог впервые попал к людям в 1970 году, когда популяция этих животных насчитывала еще 2250 особей. Но за 20 лет браконьеры фактически истребили вид.

За все время, пока Судан жил с людьми, самец носорога внес значительный вклад в сохранение своего вида — оплодотворил двух самок - говорится в посте заповедника.

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Отметим, что белый носорог считается вторым по величине животным в мире после слона.

Напомним, 27 января в датском зоопарке родился первый за 25 лет белый носорог.