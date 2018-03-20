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Умер последний в мире самец северного белого носорога

Комментариев: 4
Умер последний самец, но остались две самки. Есть небольшой шанс спасти вид, скрестив с южным белым носорогом.
Носорогу по имени Судан было 45 лет
Носорогу по имени Судан было 45 лет
depositphotos.com

19 марта в кенийском заповеднике Ол Педжета умер последний в мире самец северного белого носорога.  Об этом стало известно из Twitter-аккаунта организации.

45-летнего носорога по имени Судан пришлось усыпить, так как животное сильно страдало. У него атрофировались мышцы и крошились кости, Судан не мог ходить.

Перед тем, как подарить Судану вечный покой, врачи осуществили забор генетического материала. Есть небольшая надежда спасти вид, оплодотворив самку носорога.

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Теперь в мире осталось только два северных белых носорога – дочь Судана Наджин и внучка Фату.

Северный белый носорог впервые попал к людям в 1970 году, когда популяция этих животных насчитывала еще 2250 особей. Но за 20 лет браконьеры фактически истребили вид. 

За все время, пока Судан жил с людьми, самец носорога внес значительный вклад в сохранение своего вида — оплодотворил двух самок  - говорится в посте заповедника.

Умер последний в мире северный белый носорог
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Отметим, что белый носорог считается вторым по величине животным в мире после слона.

Напомним, 27 января в датском зоопарке родился первый за 25 лет белый носорог. 

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Теги: носорог, умер, Кения, вымирание, редкие животные
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Комментариев (5)
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Бяяка    20.03.2018, 11:07
Оценка:  +1
Бяяка
Умер последний в мире северный белый носорог

Теперь в мире осталось только два северных белых носорога – дочь Судана Наджин и внучка Фату.

БМ вы дебилы или да?
Intelегент    20.03.2018, 11:26
Оценка:  0
Intelегент
Самец
Глод    20.03.2018, 10:49
Оценка:  +1
Глод
Судан попал к людям в 1970 году
Носорогу по имени Судан было 45 лет

Не понял, как это?
Intelегент    20.03.2018, 11:27
Оценка:  0
Intelегент
Северный белый носорог впервые попал к людям в 1970 году,!
vtsaruk197028    20.03.2018, 10:49
Оценка:  +3
vtsaruk197028
люди не люди......просто нелюди
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