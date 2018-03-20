Скотланд-Ярд: Отравление Скрипаля - одно из сложнейших дел

Над делом Скрипаля круглосуточно работают около 250 детективов британской полиции. Собрано около 800 вещдоков и 400 показаний свидетелей.

Британская полиция назвала расследование отравления в Солсбери бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля одним из крупнейших и сложнейших в ее практике. Об этом говорится в заявлении Скотланд-Ярда, опубликованным на сайте ведомства.

"Расследование, похоже, займет много месяцев... Следственные действия продолжаются в Солсбери, на этом этапе невозможно установить, когда они закончатся. Специалисты проводят тщательный поиск доказательств", - отметили в полиции.

В Скотланд-Ярде отметили, что над делом Скрипаля круглосуточно работают около 250 детективов. Уже следствие собрало около 800 вещественных доказательств и 400 показаний свидетелей.

Ранее в Великобританию прибыла группа международных экспертов по химическому оружию, чтобы получить образцы нервно-паралитического вещества, которым отравили Скрипаля.

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