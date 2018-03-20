В ООН предупредили о нехватке чистой воды к 2050 году

Из-за загрязнения водоемов планеты к 2050 году около пяти миллиардов человек будут проживать в регионах, которые плохо обеспечены водой, говорится в докладе ООН.

Водоемы планеты становятся все более загрязненными, и есть вероятность, что к 2050 году более пяти млрд человек будут испытывать проблемы с водой. Об этом заявили авторы доклада ООН на Всемирном форуме по водным ресурсам, сообщает пресс-центр организации в понедельник, 19 марта.

"Мы должны освоить новые подходы к использованию водных ресурсов, чтобы справиться с проблемами, связанными с ростом населения и изменением климата. Если не принять мер, то к 2050 году около пяти миллиардов человек будут проживать в регионах, которые плохо обеспечены водой", - заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле, представляя доклад в Бразилии.

Так, авторы доклада предлагают не ограничиваться строительством очистных сооружений и оросительных каналов, а использовать экологически чистые проекты для решения проблем управления водными ресурсами. Например, увеличение площади лесных насаждений, улучшение качества почвы и использование дождевой воды.

Согласно докладу, такая практика уже доказала свою эффективность в 1986 году после сильнейшей засухи в Индии. Тогда были приняты меры по регенерации почвы и восстановлению лесов, в результате чего уровень подземных вод поднялся на несколько метров, а сельскохозяйственные угодья получили долгожданную влагу.

Напомним, ранее министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак заявил, что в Украине около 90% водных объектов загрязнены.

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