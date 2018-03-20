Дело Скрипаля: российские дипломаты покидают Британию

Российские дипломаты 20 марта вылетают рейсом из Лондона в Москву. В этот же день Совет национальной безопасности Великобритании планирует обсудить возможные новые меры против России из-за отравления Сергея Скрипаля.

Российские дипломаты, которые были высланы в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, покидают Великобританию. Об этом во вторник, 20 марта, пишет Радио Свобода.

Отмечается, что 23 дипломата 20 марта вылетают рейсом из Лондона в Москву.

В этот же день Совет национальной безопасности Великобритании планирует обсудить возможные новые меры против России из-за отравления бывшего шпиона.

К слову, 19 марта солидарность с Британией выразили партнеры по ЕС и НАТО.

Ранее сообщалось, что Британия высылает 23 российских дипломатов из страны из-за отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля, в котором подозревают Россию.