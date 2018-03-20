Пилот Аэрофлота сел за штурвал пьяным и спорил с медиками

"Я нормально долечу" - возмущался пьяный летчик.

Нетрезвый пилот из Казани настаивал на полете и ругался с медиками Mash

В Казани (РФ) пилот Аэрофлота в Казани Вадим Кашин стал причиной задержки рейса №1279.

Самолет должен был вылететь в Шереметьево 17 марта в 7:00. Но во время медкомиссии выяснилось, что командир воздушного судна пьян. В его крови обнаружено 0,2 промилле, сообщает Telegram-канал Mash.

Нетрезвый пилот пытался убедить фельдшера медпункта никому не рассказывать о его состоянии. Пассажиров выгрузили. В итоге самолет полетел в 13:02 с другим пилотом и 24 пассажирами на борту, остальные полетели другими рейсами.

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“Я нормально долечу! – Возмущался Кашин – Ну, выпил бокальчик красного за сутки до рейса...“

Пилот оказался не только пьяным, но еще и буйным. Акт медосвидетельствования, который написал фельдшер, Кашин выхватил и порвал.

Интересно, что пьяного летчика поддержал сотрудник Аэрофлота. Его вызвали в медпункт, когда стало понятно, что Кашин нетрезв. Представитель Аэрофлота уговаривал врача пустить Кашина в рейс, выдвинув “железный“ аргумент: “А че, так полететь не получится?“.

Напомним, 8 марта в аэропорту Шереметьево произошла драка между сотрудницей Аэрофлота и пассажиркой. Произошедшее запечатлели камеры. По версии пассажирки, драка произошла из за черной женской зависти представительницы авиакомпании.