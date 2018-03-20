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В Екатеринбурге прописали в квартире 6844 человека

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По факту незаконной постановки граждан на учет было возбуждено уголовное дело.
Глава местного МВД заявил о недоработке в профилактике преступлений
Глава местного МВД заявил о недоработке в профилактике преступлений
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В России в Екатеринбурге на заседании городской думы прокурор города Светлана Кузнецова заявила, что в одной из квартир города было прописано 6844 человека. 

Об этом сообщает местное интернет-издание Znak.

Прокурор сообщила, что “резиновая“ квартира была обнаружена по улице Баумана.

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“Когда там было прописано 57 человек, было возбуждено дело по фиктивной установке на учет. Но в ходе расследования дела количество зарегистрированных выросло до 6844“, - пояснила Кузнецова, отметив, что количеством прописанных должен был следить участковый.

“Объясните, чем занимались участковый уполномоченный, оперуполномоченный? Это невозможно было не заметить“, - спросила прокурор у главы УМВД РФ по Екатеринбургу.

Глава местного управления МВД оправдываясь пояснил, что регистрация в квартире проводилась через многофункциональный центр. По факту незаконной постановки граждан на учет было возбуждено уголовное дело.

Напомним, 2 марта в Киеве правоохранители задержали двух мошенниц, которые при ложной аренде квартир обманули около 400 человек. 

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Теги: Россия, РФ, Екатеринбург, квартира, мошенники, прокуратура
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