Профессор Леонид Ринк утверждает, что Вил Мирзаянов не причастен к разработке отравляющей системы Новичок.

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Российские СМИ поговорили с неким профессором Леонидом Ринком - доктором химических наук, якобы из группы разработчиков отравляющей системы Новичок, которой, как заявляет Лондон, отравили перебежчика из ГРУ Сергея Скрипаля.

Ринк вторит заявлениям Москвы - что на самом деле к отравлению Скрипаля вероятней всего причастны британские спецслужбы, а Россия не виновата. Он также заявил, что эмигрировавший в США Вил Мирзаянов, которого западные СМИ называют разработчиком Новичка, не имел отношения к созданию этого отравляющего вещества, “он был просто хроматографистом“ (химиком, который занимается разделением и анализом различных смесей веществ).

Если верить РИА Новости, Ринк работал Шиханах, в филиале ГосНИИОХТа (Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, в советское время занимался разработкой химического оружия. —. ред.), был ведущим научным сотрудником и начальником лаборатории. Мирзаянов был научным руководителем некоторых наших хроматографистов в Шиханах. Поскольку между собой ученые все обсуждают, “он был в курсе“ разработок.

По мнению Ринка, у Кремля полностью отсутствует мотив.

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“Во-первых, господин Скрипаль “отработан дотла“ обеими сторонами, то есть россиянам он полностью сдал свои английские контакты, англичанам — все, что знал в СССР. Интереса никакого для Москвы не представлял. Во-вторых, момент для России тоже абсолютно невыгодный. За несколько дней до выборов и незадолго до чемпионата мира по футболу“, - сказал ученый.

Еще одним “доказательством“ того, что Россия не имеет к этому отношения, химик считает тот факт, что после покушения Скрипаль вообще еще жив.

“И, главное, даже ни один малограмотный российский диверсант не станет применять единственный препарат российского происхождения и с русским названием. Полно других, более пригодных для этого веществ“, - отметил он.

Ринк еще раз повторяет тезис Кремля о том, что технология Новичка общедоступная, и для любого государства не составит проблемы воспроизвести этот яд.

“Почему британцы не дают образец Москве? Потому что как бы специалисты ни старались, технология всегда будет немного различаться“, - так химик объясняет то, что Лондон не передает Москвы образцы отравляющего вещества.

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Напомним, что Лондон спустя несколько дней после отравления Скрипаля заявил, что использовалось отравляющее вещество российского производства и потребовал от Москвы объяснений. В Кремле отказались отвечать на такие ультиматумы, а потому Великобритания решила выслать 23 российских дипломатов, идентифицированных как сотрудников российской разведки. РФ в ответ выслала 23 британских дипломатов.