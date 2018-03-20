Charlie Hebdo показал карикатуру на выборы в РФ
Французский сатирический журнал Charlie Hebdo выпустил карикатуру на выборы президента в России, которые состоялись 18 марта. Фотографию страницы журнала опубликовал у себя в Facebook галерист Марат Гельман.
Как отмечатеся, карикатура вышла в номере за 14 марта, то есть за несколько дней до президентских выборов в России.
На ней у Владимира Путина на руке кукла, которая говорит: "Меня зовут Ксения Собчак, антипутинский кандидат на президентских выборах".
За спиной у Путина сидит человек со связанными руками и с завязанными глазами, он произносит: "Я — Алексей Навальный, единственный демократ. Не голосуйте!".
Напомним, президент Петр Порошенко считает, что выборы в Крыму – сигнал для новых санкций.
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